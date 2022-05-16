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خاص

المصالحة بالسجون… تهذيب المتطرفين

منذ دقيقتين
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-12-19 14:35:57Z | |
المندوبية اعتمدتها في إطار مبدأ تفريد العقوبة وإعمال البرامج الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال أعادت الإفراجات الأخيرة التي تمت بمناسبة عيد الفطر، بشأن العفو الملكي عن السجناء الذي شمل 29 نزيلا من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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