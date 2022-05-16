خاص
المصالحة بالسجون… تهذيب المتطرفين
المندوبية اعتمدتها في إطار مبدأ تفريد العقوبة وإعمال البرامج الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال أعادت الإفراجات الأخيرة التي تمت بمناسبة عيد الفطر، بشأن العفو الملكي عن السجناء الذي شمل 29 نزيلا من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا