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الصباح السياسي

مشرعون مع وقف التنفيذ

منذ 15 دقيقة
اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مقترحات القوانين وتهميش المعارضة أجمع نواب المعارضة على توجيه الانتقاد للحكومة بذريعة تسببها في ضعف النقاش السياسي في البرلمان وهروب أعضائها من المؤسسة التشريعية، مشددين على أن ضعف التجاوب مع البرلمانيين يتم على مستويات عديدة وليس فقط على مستوى التجاوب مع أسئلة النواب البرلمانيين، وأنهأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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