خاص
من القاعدة إلى داعش… الأمن بالمرصاد
المقاربة أتت أكلها وأجهضت حمامات دم وبوأت الشرطة المغربية مكانة دولية لعل احتضان مراكش، منذ الأربعاء الماضي، اجتماعا للتحالف الدولي ضد “داعش”، صورة أخرى من صور الريادة المغربية إقليميا ودوليا، في مكافحة الإرهاب، ومواجهة أساليب واستراتيجيات هذا التنظيم الإرهابي، خاصة في إفريقيا، سيما أن الاجتماع انعقد بدعوة مشتركة بين المغربأكمل القراءة »
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