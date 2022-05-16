خاص
“الذئاب المنفردة”… سلاح الإرهابيين الفتاك
تشبعوا بالفكر المتطرف ولا يرتبطون بالتنظيم وهدف عملياته زرع الرعب والشك لجأت الجماعات الإرهابية أمام الطوق الأمني المضروب عليها، إلى نقل المواجهة بوسائل أخرى، إذ تحدث مسؤولون مغاربة، أكثر من مرة، عن تحرك خلايا نائمة وأفراد لا تكون لهم صلة مباشرة بمراكزها وقياداتها، لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما اصطلح عليهأكمل القراءة »
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