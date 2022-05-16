الصباح السياسي
مطالبة الحكومة بالإنصات إلى نبض المجتمع
التنسيق الرباعي أكد على لعب دور ممارسة معارضة وطنية ومواطنة أكدت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب تثمينهم لخلاصات وتوجيهات المسؤولين الأولين لأحزابها، والذين عبروا عن دعمهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب، ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين مكوناتها. وطالبت المعارضة الحكومة بالإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي،أكمل القراءة »
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