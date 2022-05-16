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قروض بالملايير بوثائق مزورة

منذ 4 دقائق
حصلت عليها شركات بتواطؤ مع مدققي حسابات وغياب البحث في الطلبات المقدمة فضحت شكاية رفعت إلى جهات عليا، تلاعبات وصفت بالخطيرة تورطت فيها شركات بتواطؤ مع مدققي حسابات مالية، هدفها الحصول على قروض بنكية بالملايير، عبر تقديم وثائق مشكوك فيها، لا تعكس الوضعية المالية الحقيقية للشركات المعنية، وأيضا قيمة الضماناتأكمل القراءة »


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