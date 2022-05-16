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الطالبي يشبه بنكيران بـ “الحلايقي”

منذ 3 دقائق
قال إن رفضه الزيادة في أجور الموظفين هدفه إشاعة الفوضى في البلاد هاجم رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، تصريحات الغريم السياسي عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، مؤكدا أن الرجل تخصص في سب الأشخاص والنيل منهم، عوض مناقشة موضوعية للأفكار والبرامج، ووضع مقترحات عملية للإسهام فيأكمل القراءة »


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