الأولى
مشاريع بأموال هولندية قذرة
مداهمة “مختبر” لصناعة المخدرات وحجز ملايين الأوروات كشفت محاكمة أفراد شبكة مغربية في هولندا بتهم تهريب الكوكايين وغسيل الأموال، تغلغل أموال “قذرة” في مشاريع بالمغرب، في الوقت الذي مازالت تجري تحريات موسعة لتحديد أساليب تبييض أموال المخدرات. وحكمت محكمة “هارلم”، في شمال هولندا، على أفراد الشبكة المغربية بأحكام وصفتها وسائلأكمل القراءة »
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