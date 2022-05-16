خاص
16 مـاي… تجفيـف منابـع الإرهـاب
مقاربات ناجحة للتصدي إلى تطور أساليب الخلايا المتطرفة والنجاعة الأمنية وشحت المغرب دوليا منذ ماي 2003 دخل المغرب في مواجهة مع الإرهاب، استخدمت فيها مقاربات أمنية واجتماعية واقتصادية ودينية، وبعد كل هذه المدة أفلحت المملكة في التحول من مربع الانتظار إلى استباق الخلايا الإرهابية وإجهاض محاولاتها، بل امتد صيت الكفاءةأكمل القراءة »
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