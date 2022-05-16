الهروب الكبير…

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دفع ارتفاع الحرارة، بمجموعة من المدن، في الأيام الأخيرة، المواطنين إلى التوجه نحو البحر، كما تظهر الصورة الملتقطة من أحد شواطئ الرباط، لقضاء بعض الوقت، بعيدا عن لهيب الحرارة التي تجاوزت في بعض المدن أربعين درجة، ما ينذر بصيف قائظ. (عبد المجيد بزيوات)