الصباح السياسي
المعارضـة… رص الصفـوف
الفرق البرلمانية تبحث سبل التنسيق وتقوية دور مراقبة الحكومة أطلقت فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مكوناتها، وبحث آليات العمل بين أحزاب من أسر فكرية مختلفة. وبادر رؤساء فرق المعارضة الثلاثة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإطلاق لقاءات مع زعماء أحزابهم، لإعطاء التنسيق مدلولاأكمل القراءة »
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