العثور على القاصر المختفية في ظروف غامضة بالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن البيضاء، مساء أمس الخميس، من تحديد مكان تواجد فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة، بعد التصريح باختفائها في ظروف مشكوك فيها مساء الاثنين الماضي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية وسرعة كبيرة، مع بلاغ تقدم به قاصر يبلغ من العمر 17 سنة يدعي فيه أنه تعرض للسرقة من قبل مهاجرين سريين من دول جنوب الصحراء، وتعريض فتاة قاصر كانت برفقته للاختطاف بمحيط أحد المقابر في البيضاء.

وبادرت الشرطة القضائية بتعميم نشرة مستعجلة للبحث عن الفتاة القاصر، كما تم التنسيق مع عائلتها بعد ثبوت تسجيل بلاغات اختفاء مماثلة في حقها في وقت سابق، فضلا عن إجراء خبرات تقنية وتحريات ميدانية للتسريع بالعثور على الفتاة المختفية.

ومكنت هذه الأبحاث والتحريات من العثور على القاصر المختفية في محيط المحطة الطرقية في البيضاء، دون أن تحمل أثارا بارزة للعنف والمقاومة، بعدما تبين أنها عادت مباشرة من مراكش التي توجهت لها برفقة أحد العاملين بالمحطة الطرقية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه القاصر الذي كان بمعية الضحية ساعة اختفائها لتدبير المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، كما يجري حاليا تشخيص هوية عامل المحطة الذي غرر بالضحية واستدرجها لمراكش، فضلا عن مباشرة أبحاث وتحريات معمقة لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في بلاغ السرقة وكذا التحقق من شبهة تورطهم في الاعتداء على الضحية، التي تم عرضها على خبرة طبية.