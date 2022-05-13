بلاغ للديوان الملكي … إعلان الحداد بالمملكة وتنكيس الأعلام

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي : ” على إثر النبأ المحزن لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذا الاتصال، جدد جلالة الملك، نصره الله، باسم المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، التعبير لسمو ولي العهد، ومن خلاله لأسرته الأميرية الجليلة وللشعب الإماراتي الشقيق، أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته في هذا الرزء الفادح، في فقدان قائد عربي شهم وأصيل، ربطته بالمغرب أواصر وطيدة من الأخوة والتقدير.

وبهذه المناسبة الأليمة، أصدر جلالة الملك، أعزه الله، أمره السامي بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الجمعة 13 ماي 2022، وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج.

وإن المملكة المغربية إذ تشاطر الأسرة الأميرية الجليلة والشعب الإماراتي الشقيق أحزانهم في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لتدعو الله تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد المبرور برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون “.