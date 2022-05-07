الصباح الفني
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البدانة تؤثر على عدد الحيوانات المنوية توصلت دراسة إلى أن الرجال البدينين في الستينات من العمر لديهم عدد حيوانات منوية أقل من الأفراد النحيفين في الفئة العمرية نفسها. ونظر العلماء بقيادة جامعة يوتا في 44 ألف خلية خصية تشارك في إنتاج الحيوانات المنوية من ثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 60أكمل القراءة »
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