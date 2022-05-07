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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
البدانة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬البدينين‭ ‬في‭ ‬الستينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬لديهم‭ ‬عدد‭ ‬حيوانات‭ ‬منوية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬النحيفين‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬نفسها‭. ‬ونظر‭ ‬العلماء‭ ‬بقيادة‭ ‬جامعة‭ ‬يوتا‭ ‬في‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬خلية‭ ‬خصية‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬رجال‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬60‭أكمل القراءة »


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