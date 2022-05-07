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الموسم الثاني لـ”لعبة الحبار”
أعلنت شبكة “نتفليكس” إنتاج موسم ثان من مسلسلها الكوري “لعبة الحبار”، الذي سيشهد عودة بطلة العمل “هويون جانج” للمشاركة في الموسم الثاني المقرر عرضه شتنبر المقبل. وأصبح مسلسل “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي المسلسل الأنجح في تاريخ “نتفليكس”، إذ قالت الشركة الأمريكية الرائدة في بث المحتوى الترفيهي في وقت لاحق منأكمل القراءة »
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