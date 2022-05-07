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وطنية

رفاق المخارق يهاجمون حيار

منذ 23 ثانية
شن رفاق الميلودي المخارق، في الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، حملة ضد الوزيرة الوصية على القطاع، بسبب ما اعتبروه اختلالات تمس التدبير الإداري والوظيفي للوكالة. وسلط المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في ندوة صحفية، عقدها بالمقر المركزي للنقابة، الأضواء على مختلف الاختلالات التي تمس التدبير الإداري والوظيفي لوكالة التنميةأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية
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