ملف الصباح
ملف الصحراء في اتجاه إيجابي
الحسيني أستاذ العلاقات الدولية اعتبر أن القرارات الجزائرية المعادية للمغرب أعطت نتائج عكسية أكد الدكتور محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، أن الوضعية التي يعيشها النظام الجزائري مرتبطة بالعقيدة التي يعيشها النظام العسكري منذ الهوراي بومدين، مشيرا إلى أنها فشلت في جميع الميادين، بسبب افتقادها إستراتيجية محكمة ودبلوماسية حقيقية.أكمل القراءة »
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