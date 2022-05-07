وطنية
المغرب يرفض عودة التهريب بالمعابر
استئناف برنامج “مرحبا” بمراقبة أمنية وإسبانيا تستفيد من 1.5 مليار أورو عقد الفريق الدائم المغربي والإسباني حول الهجرة، اجتماعا، أمس (الجمعة) بالرباط، لمناقشة أزمة الهجرة غير النظامية التي تشهدها الحدود بين البلدين للحيلولة دون تدفق المهاجرين من إفريقيا. وفي انتظار صدور بلاغ حول نتائج الاجتماع، قررت الحكومة الإسبانية، تمديد إغلاقأكمل القراءة »
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