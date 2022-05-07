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الرياضة

رسالة رياضية: الوقت الضائع

منذ 12 دقيقة
عبد الإله المتقي
تتواصل المفاوضات بين فوزي لقجع والمدرب وحيد خاليلوزيتش، من أجل أحد الخيارين إما البقاء بشروط، أو الرحيل. والشروط هنا هي إعادة اللاعبين المغضوب عليهم، أمين حارث وحكيم زياش ونصير مزراوي. عندما تفتح الإدارة موضوعا يتعلق بالاختيارات مع المدرب، فهذا يعني أنها تقول له بطريقة ضمنية اجمع حقائبك، لأن أي مدربأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة
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