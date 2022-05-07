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الرياضة

العمدة: البيضاء تحتاج مركبا كبيرا

منذ 25 دقيقة
قالت إن طاقته ستتجاوز 100 ألف واعترفت بعجز «دونور» عن استيعاب الجمهور قالت نبيلة الرميلي، عمدة البيضاء، إن المدينة باتت تحتاج بشكل عاجل لمركب رياضي كبير، تفوق طاقته الاستيعابية 100 ألف. وأوضحت عمدة البيضاء في تصريح لوسائل الإعلام، أول أمس (الخميس)، بعد نهاية دورة لمجلس المدينة، أن اجتماعات برمجت أخيراأكمل القراءة »


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منذ 25 دقيقة
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