الرياضة
الأخلاقيات تحقق مع الناطق الرسمي لآسفي
اتهم الحكام بالتحيز للفرق الكبيرة وحملة تضامن واسعة معه وجهت لجنة الأخلاقيات بجامعة كرة القدم استدعاء إلى ابراهيم الفلكي، الناطق الرسمي لأولمبيك آسفي، من أجل المثول أمامها الثلاثاء المقبل. وجاء هذا التحرك بعد الشكاية التي تقدم بها جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الفلكيأكمل القراءة »
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