الرياضة
نجوم الكراطي في كأس محمد السادس
تعقد الجامعة الملكية للكراطي وأساليب مشتركة، ندوة صحافية، بعد غد (الاثنين)، بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من العاشرة والنصف صباحا، لتسليط الضوء على كأس محمد السادس الدولية للكراطي. وأعلنت جامعة الكراطي أن الدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية، ستجرى في الفترة بين 13 و15 مايأكمل القراءة »
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