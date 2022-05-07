الرياضة
100 مليون لفسخ عقد كوياطي
لاعبون آخرون مرشحون للمغادرة قبل نهاية الموسم توصل الرجاء الرياضي إلى اتفاق مع الغيني مصطفى كوياطي، من أجل فسخ عقده بالتراضي، مقابل 100 مليون. وحصل الغيني على 30 مليونا، فيما سيتم تقسيم الباقي على دفعات، بعدما لم يقنع مستواه مسؤولي الفريق الأخضر، والمدربين الذين تعاقبوا على النادي، آخرهم رشيد الطاوسي.أكمل القراءة »
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