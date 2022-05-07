fbpx
الرياضة

100 مليون لفسخ عقد كوياطي

منذ 26 دقيقة
لاعبون آخرون مرشحون للمغادرة قبل نهاية الموسم توصل الرجاء الرياضي إلى اتفاق مع الغيني مصطفى كوياطي، من أجل فسخ عقده بالتراضي، مقابل 100 مليون. وحصل الغيني على 30 مليونا، فيما سيتم تقسيم الباقي على دفعات، بعدما لم يقنع مستواه مسؤولي الفريق الأخضر، والمدربين الذين تعاقبوا على النادي، آخرهم رشيد الطاوسي.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 26 دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة