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رقمنة 200 مكتبة عمومية
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق عملية رقمنة حوالي 200 مكتبة عمومية على الصعيد الوطني. وذكرت الوزارة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “في إطار عملية الرقمنة التي تقوم بها مختلف المصالح الوزارية، قامت مديرية الكتاب، في الآونة الأخيرة، بإحداث فضاءات رقمية داخل المكتبات التابعة للوزارة يستفيدأكمل القراءة »
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