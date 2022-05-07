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رقمنة 200 مكتبة عمومية

منذ 26 دقيقة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق عملية رقمنة حوالي 200 مكتبة عمومية على الصعيد الوطني. وذكرت الوزارة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “في إطار عملية الرقمنة التي تقوم بها مختلف المصالح الوزارية، قامت مديرية الكتاب، في الآونة الأخيرة، بإحداث فضاءات رقمية داخل المكتبات التابعة للوزارة يستفيدأكمل القراءة »


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منذ 26 دقيقة
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