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الدبلوماسية مجال لرعاية المصالح

منذ 4 دقائق
النظام الجزائري رفض الاستفادة من الدرس الإسباني يرى رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، أن الدبلوماسية بين الدول هي مجال لرعاية المصالح وتأسيس العلاقات الرابحة بناء على الحسابات الدقيقة والرؤى الاستشرافية المتوسطة والبعيدة المدى، من هنا، يمكننا أن نفهم وبسهولة، لماذا تضطر بعض الدول إلى التمسكأكمل القراءة »


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