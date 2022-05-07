الرياضة
لقجع ووحيد… تفاصيل اجتماع الحسم
زياش ومزراوي وحارث شرط أساسي والرد الاثنين والمدرب مستعد للرحيل خير فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، بين عودة حكيم زياش ونصير مزراوي وأمين حارث، والتوقف عن خرجاته الإعلامية المستفزة، أو فك الارتباط. وعلمت «الصباح»، أن لقجع عقد اجتماعا مع خليلوزيتش، أول أمسأكمل القراءة »
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