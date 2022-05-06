أمن فاس يطيح بعصابة للابتزاز بالمحطة الطرقية

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس (الخميس)، من توقيف خمسة عشر شخصا، من بينهم مستخدم بالمحطة الطرقية بفاس ومجموعة من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتحصيل مبالغ مالية عن طريق الابتزاز.

وعلمت “الصباح” أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت ابتزاز المستخدم المذكور لسائقي سيارات نقل البضائع، وسلبهم مبالغ مالية غير مستحقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى الأرصفة الداخلية للمحطة الطرقية بفاس.

أما باقي الموقوفين، فهم متورطون في نشاط شبكة إجرامية يعمل أفرادها على ابتزاز العاملين في شركات نقل الركاب في مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لهم، علاوة على إجبار المسافرين على شراء تذاكر الرحلات منهم لتحصيل هامش للربح دون المرور عبر الشبابيك المخصصة لهذا الغرض.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية توصلها بشكاية من مهنيي نقل الركاب بين المدن يتهمون فيها المشتبه فيهم بتعريضهم للابتزاز بداخل المحطة الطرقية بفاس، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم بداخل هذه المحطة، مع العثور بحوزتهم على دفاتر لتذاكر الرحلات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

يشار أن العمليات الأمنية التي يجري تنفيذها بفاس من أجل مكافحة جرائم الابتزاز المنظم، مكنت من ضبط وتقديم 283 شخصا أمام العدالة.