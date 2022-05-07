اذاعة وتلفزيون
“سوق النساء” على “دوزيم”
يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (السبت)، على الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق مع أحداث الشريط التلفزيوني “سوق النساء” من إخراج فاطمة بوبكدي سنة 2008، وبطولة ثلة من الممثلين من بينهم سناء عكرود، وجواد العلمي، وحمادي عمور، وحنان زهدي، وعائشة مناف. وتدور أحداث “سوق النساء” في حقبة تاريخية قديمة في المغرب،أكمل القراءة »
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