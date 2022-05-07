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منذ 5 دقائق
أروى في عمل درامي جديد بعد النجاح الذي حققته النجمة المصرية أروى جودة في رمضان بمشاركتها في مسلسل “بابلو” مع حسن الرداد، تعاقدت على بطولة عمل درامي جديد لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ولكن سيتولى إخراجه أحمد شفيق، وهو من إنتاج ممدوح شاهين. وتدور قصة المسلسل في إطار من الغموض والتشويقأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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