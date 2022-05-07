اذاعة وتلفزيون
ابتسام العروسي في دبي
تقاسمت الممثلة ابتسام العروسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع فيديو من زيارتها إلى دبي. وأطلت العروسي بعدد من الفضاءات، التي نالت استحسان جمهورها، إذ تفاعل معها من خلال تعليقاته، كما تساءل عن سبب زيارتها وإن كان الأمر يقتصر على جولة سياحية أم التحضير لمشاريع فنية. واختارتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا