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اذاعة وتلفزيون

ابتسام العروسي في دبي

منذ 5 دقائق
تقاسمت الممثلة ابتسام العروسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع فيديو من زيارتها إلى دبي. وأطلت العروسي بعدد من الفضاءات، التي نالت استحسان جمهورها، إذ تفاعل معها من خلال تعليقاته، كما تساءل عن سبب زيارتها وإن كان الأمر يقتصر على جولة سياحية أم التحضير لمشاريع فنية. واختارتأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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