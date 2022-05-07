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الرياضة

صلاح الأفضل في إنجلترا 

منذ 11 دقيقة
فاز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة لاعب السنة في الدوري الإنجليزي، التي تقدمها رابطة نقاد الكرة في بريطانيا. وحصل هداف الدوري الإنجليزي، والبالغ من العمر 29 سنة، على 48 في المائة من الأصوات، متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، وجاء الإنجليزي ديكلان رايس لاعب ويستأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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