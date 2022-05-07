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الرياضة

فيتسل يرحل عن دورتموند

منذ 11 دقيقة
أعلن الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، رحيله عن بوروسيا دورتموند الألماني، نهاية الموسم، بعد سنوات مع الفريق. وقال فيتسل في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الألمانية، إنه يتمنى أن يتحسن دورتموند من الناحية الدفاعية الموسم المقبل، مبرزا أنه لن يكون موجودا رفقة المجموعة. ويبلغ فيتسل من العمر 33 سنة، ويلعب لدورتموند منذأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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