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الرياضة

راتكليف الأقرب للفوز بتشيلسي 

منذ 11 دقيقة
Jim Ratcliffe, CEO of British petrochemicals company INEOS, poses for a portrait with the Canary Wharf financial district seen behind, ahead of a news conference announcing the launch of a British America's Cup sailing team in London, Britain, April 26, 2018. REUTERS/Toby Melville
بات رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، الأقرب لشراء تشيلسي الإنجليزي، بعدما قدم عرضا قيمته أربعة ملايير جنيه إسترليني. ويملك راتكيلف نادي نيس الفرنسي، ويرغب في الحصول على تشيلسي، الذي يعاني بسبب فرض العقوبات عليه، جراء مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، نتيجة علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعتبر رجل الأعمال البريطاني آخرأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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