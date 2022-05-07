الرياضة
راتكليف الأقرب للفوز بتشيلسي
بات رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، الأقرب لشراء تشيلسي الإنجليزي، بعدما قدم عرضا قيمته أربعة ملايير جنيه إسترليني. ويملك راتكيلف نادي نيس الفرنسي، ويرغب في الحصول على تشيلسي، الذي يعاني بسبب فرض العقوبات عليه، جراء مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، نتيجة علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعتبر رجل الأعمال البريطاني آخرأكمل القراءة »
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