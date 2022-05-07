الصباح الفني
لقطات
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “في الحياة متسع للفرح، وللكتابة أيضا”. لكحل كتب الباحث سعيد لكحل تدوينة مما جاء فيها “شيوخ التطرف يريدون إقبار الفنون الشعبية وكل التراث المغربي الأصيل (…) لن يفلح قوم ولّوا أمرهم شيخا متطرفا”. بناصر كتبت الممثلة فاطمة الزهراء بناصر على حسابهاأكمل القراءة »
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