fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 6 دقائق
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬في‭ ‬الحياة‭ ‬متسع‭ ‬للفرح،‭ ‬وللكتابة‭ ‬أيضا‭”.‬ لكحل كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬لكحل‭ ‬تدوينة‭ ‬مما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬شيوخ‭ ‬التطرف‭ ‬يريدون‭ ‬إقبار‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬وكل‭ ‬التراث‭ ‬المغربي‭ ‬الأصيل‭ (…) ‬لن‭ ‬يفلح‭ ‬قوم‭ ‬ولّوا‭ ‬أمرهم‭ ‬شيخا‭ ‬متطرفا‭”.‬ بناصر كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬بناصر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة