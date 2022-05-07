الرياضة
احتفال استثنائي لبوغبا
احتفل الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، بعيد الفطر المبارك، بشكل استثنائي، مع زوجته وعائلته. ونشر بوغبا صورا له ولعائلته على صفحته على «إنستغرام»، إذ لقيت إعجابا كبيرا من قبل متابعيه، وكانت من بين الصور الأكثر مشاهدة خلال يوم العيد. ويعتبر بوغبا من اللاعبين الأكثر نشاطا على موقع التواصلأكمل القراءة »
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