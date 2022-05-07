الرياضة
أنشيلوتي يدخل التاريخ
بات كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول مدرب في العالم يفوز بخمسة ألقاب للدوريات الخمسة الأكثر قوة في أوربا والعالم. وتوج أنشيلوتي بالدوري الإيطالي مع ميلان، وبالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وبالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، ثم بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وأضاف لقب الدوري الإسباني أخيرا مع ريال مدريد.أكمل القراءة »
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