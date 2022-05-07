وطنية
مجلس المنافسة يحارب التركيز الاقتصادي
فرض غرامة مالية على شركة بسبب عدم التبليغ عن اقتناء كلي لأسهم شركة ثانية قرر مجلس المنافسة بالإجماع اتخاذ قرار يقضي بفرض عقوبة مالية على شركة “SIKA AG” تبلغ قيمتها 11.670.215 درهما، سيتم تسديدها وتحويلها إلى ميزانية الدولة. وجاء قرار المجلس في حق الشركة، بسبب إنجاز عملية تركيز اقتصادي،أكمل القراءة »
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