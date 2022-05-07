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وطنية

مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬يحارب‭ ‬التركيز‭ ‬الاقتصادي

منذ 11 دقيقة
أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة (أرشيف)
فرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬اقتناء‭ ‬كلي‭ ‬لأسهم‭ ‬شركة‭ ‬ثانية قرر‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬بالإجماع‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬يقضي‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ “‬SIKA AG‭” ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬11‭.‬670‭.‬215‭ ‬درهما،‭ ‬سيتم‭ ‬تسديدها‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭. ‬ وجاء‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الشركة،‭ ‬بسبب‭ ‬إنجاز‭ ‬عملية‭ ‬تركيز‭ ‬اقتصادي،‭أكمل القراءة »


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