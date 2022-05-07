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الرياضة

ميتروفيتش يخطف الأنظار

منذ 11 دقيقة
خطف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الأنظار رفقة ناديه فولهام، في القسم الثاني الإنجليزي، هذا الموسم، بعدما سجل 43 هدفا في 43 مباراة لعبها. وساهم ميتروفيتش البالغ من العمر 27 سنة، في صعود فولهام مجددا ل»البريمير ليغ»، فيما بات مرشحا لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم، ما سيجعله على «رادار» فرق كبيرةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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