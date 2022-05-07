الصباح الفني
”الإخوان” قريبا بالقاعات
شريط طاليس يضم مشاهير الفن و»البوز»في قالب هزلي تحتضن القاعات السينمائية الوطنية، ابتداء من الأربعاء المقبل، الفيلم السينمائي الكوميدي الحدث “الإخوان” من إخراج محمد أمين الأحمر، وفكرة وسيناريو وحوار وإدارة فنية عبد العالي لمهر، الشهير بلقب “طاليس”. ويجمع هذا الفيلم السينمائي الجديد، وهو من إنتاج “SW MEDIA” لصاحبها إدريس شحتان،أكمل القراءة »
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