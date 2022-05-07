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الصباح الفني

‭”‬الإخوان‭” ‬قريبا‭ ‬بالقاعات

منذ 5 دقائق
ملصق الفيلم (خاص)
شريط‭ ‬طاليس‭ ‬يضم‭ ‬مشاهير‭ ‬الفن‭ ‬و»البوز»في‭ ‬قالب‭ ‬هزلي تحتضن‭ ‬القاعات‭ ‬السينمائية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ ‬الكوميدي‭ ‬الحدث‭ “‬الإخوان‭” ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬الأحمر،‭ ‬وفكرة‭ ‬وسيناريو‭ ‬وحوار‭ ‬وإدارة‭ ‬فنية‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬لمهر،‭ ‬الشهير‭ ‬بلقب‭ “‬طاليس‭”.‬ ويجمع‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬SW MEDIA‭” ‬لصاحبها‭ ‬إدريس‭ ‬شحتان،‭أكمل القراءة »


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