بعثة من جامعة الدول العربية تشارك في ملاحظة الانتخابات بالمغرب

تشارك بعثة من جامعة الدول العربية في ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، التي ستجرى في المغرب ثامن شتنبر الجاري.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الأحد أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، كلف لهذا الغرض بتشكيل بعثة برئاسة الدبلوماسي التونسي محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد رئيس مركز الجامعة في تونس لملاحظة الاستحقاقات الانتخابات في المملكة المغربية والمقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021.

وبحسب البيان فقد وصلت البعثة إلى المغرب أمس السبت وستقوم خلال مهمتها بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.

وأضاف البيان أن أهداف البعثة تتمثل في “تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية”.

وتابع أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك.

وخلص البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي “في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها”.