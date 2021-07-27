ملف عـــــــدالة
سقـوط أرواح بريئـة
طعنات واعتداءات لمشردين على المارة بالشارع العام لحظة معاناتهم أزمة نفسية تفشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالعاصمة الإسماعيلية ظاهرة المختلين عقليا من مختلف الأعمار، ولجت فئة منهم مجال الإجرام من بابه الواسع، باقترافهم أفعالا إجرامية دامية، كالحالة التي هزت مطلع السنة الجارية بلدة سبع عيون ضواحي مكناس، حين لفظأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا