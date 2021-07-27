الرياضة
النهائي العربي على كف الوباء
اجتماع طارئ للاتحاد العربي لتحديد مصير المباراة باتت الحالة الوبائية بالمغرب تهدد إقامة نهائي كأس محمد السادس، الذي يجمع في 21 غشت المقبل الرجاء الرياضي باتحاد جدة السعودي بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وتوقعت مصادر صحافية سعودية تأجيل النهائي للمرة الثالثة لأجل غير مسمى بسبب الوضع الصحي بالمغرب، بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا