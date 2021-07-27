حوادث
الحبس لمقتحم منزل امرأة ليلا
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية محاولة السرقة الموصوفة وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا والضرب والجرح والسكر العلني البين واستهلاك المخدرات. واتصل المشتكي بمصالح الدركأكمل القراءة »
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