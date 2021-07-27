ملف عـــــــدالة
دور باهت للنيابة العامة
> كيف تعامل المشرع مع الجرائم التي تورط فيها مختلون عقليا؟ > بداية أود أن أشير إلى أن القانون الجنائي الفرنسي الصادر في 1810 أول من أسقط المسؤولية الجنائية عن المرضى نفسيا، على اعتبار أن القوانين الأخرى كانت ترى المرض النفسي عملا شيطانيا وخصصت للمريض عقوبات مشددة، هذا دون إغفالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا