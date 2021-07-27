أسواق
1400 درهم سعر “إنفنيكس” الجديد
أطلقت علامة “إنفنيكس”، المختصة في ابتكار وتطوير الهواتف الذكية من الصنف الاقتصادي، هاتفها الجديد Hot 10S بالمغرب، وهو الهاتف الذي يتميز بخصائص متطورة، بما فيها مستويات مبتكرة ومثالية للألعاب، بالإضافة إلى معالج فائق الأداء وكاميرا ثلاثية بجودة عالية جدا ونظام تشغيل مرن وعمر بطارية تصل قوتها إلى 6000 مللي أمبير في الساعة.أكمل القراءة »
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