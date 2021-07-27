اذاعة وتلفزيون
الجباري يخرج “مازال الحال” لـ”دوزيم”
يستعد المخرج هشام الجباري، لإخراج سلسلة جديدة لصالح القناة الثانية “دوزيم”، ستجمع عددا من الممثلين. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلسلة الجديدة تحمل عنوان “مازال الحال”، ستصور مشاهدها في عدد من المناطق بالبيضاء. وتعد السلسلة الجديدة، حسب ما أكدته مصادر “الصباح” من تأليف مريم الدريسي، علما أن مسؤولي القناة لم يحددواأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا