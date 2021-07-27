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اذاعة وتلفزيون

الجباري يخرج “مازال الحال” لـ”دوزيم”

منذ 4 دقائق
يستعد المخرج هشام الجباري، لإخراج سلسلة جديدة لصالح القناة الثانية “دوزيم”، ستجمع عددا من الممثلين. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلسلة الجديدة تحمل عنوان “مازال الحال”، ستصور مشاهدها في عدد من المناطق بالبيضاء. وتعد السلسلة الجديدة، حسب ما أكدته مصادر “الصباح” من تأليف مريم الدريسي، علما أن مسؤولي القناة لم يحددواأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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