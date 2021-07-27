مجتمع
27 ألف طفل في وضعية مخالفة للقانون
بلغ عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف 6172 طفلا وعدد الأطفال في وضعية صعبة 2266 طفلا وعدد الأطفال في وضعية مخالفة للقانون 27231 طفلا، كل هؤلاء محتاجون للحماية الجنائية، هذا ما أعلن عنه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لمحكمة النقض، في شأن قضايا الطفل التي عالجتها المحاكم والمسجلة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا