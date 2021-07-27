الرياضة
السكتيوي مدرب للإمارات
تعاقد الإطار الوطني طارق السكتيوي، المدرب السابق لنهضة بركان ومجموعة من الأندية الوطنية، مع نادي الإمارات، الممارس بالدوري الممتاز. وكشفت قناة “أبو ظبي الرياضية”، أن السكتيوي سيشرف على التدريب في الدوري الإماراتي. وسبق لطارق السكتيوي أن درب عددا من الأندية الوطنية، مثل المغرب الفاسي والمغرب التطواني ونهضة بركان. وضم الإماراتأكمل القراءة »
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