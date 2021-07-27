وطنية
منيب تحل فرع الحزب بتطوان
العسري: مكتب الفرع نفض يديه من تدبير الانتخابات وقرار الحل قانوني قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد حل مكتب فرع الحزب بتطوان، وتكليف لجنة من أعضاء الفرع، وتحت إشراف جمال العسري، عضو اللجنة التنظيمية الوطنية وعضو المكتب السياسي بتدبير مرحلة الانتخابات، في انتظار تجديد الهيكلة التنظيمية. وجاء قرار حل المكتبأكمل القراءة »
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