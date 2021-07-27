مجتمع
التلوث يقتل أسماك أم الربيع
ترسب المياه العادمة وانسداد المصب وراء الكارثة فوجئ سكان أزمور والجماعات المجاورة لنهر أم الربيع في الأيام القليلة الماضية، بانتشار أسماك نهر أم الربيع بعد نفوقها، ووقفوا على خروج أطنان منها على ضفتيه بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المياه العادمة به وجرف الرمال. وعبر عدد منهم عن سياسة اللا مبالاةأكمل القراءة »
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